O Celtic tem 16 elementos da equipa principal de futebol em isolamento (14 jogadores e dois técnicos), que por isso falham o jogo desta segunda-feira com o Hibernian.

O jogador Christopher Jullien testou positivo à covid-19 depois do polémico estágio no Dubai, que os responsáveis do Celtic decidiram realizar apesar das condicionantes atuais.

Na sequência, as autoridades de saúde decidiram que existiam 15 contactos de risco: 13 jogadores, o treinador principal, Neil Lennon, e ainda o adjunto, John Kennedy.

Para além do jogo desta segunda-feira, estes elementos devem falhar também o duelo com Livingston, do próximo sábado, a não ser que entretanto seja revertido o isolamento.