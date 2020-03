A proprietária do Heart of Midlothian, da Escócia, admite recorrer à justiça caso o clube seja despromovido na sequência do coronavírus e com oito partidas para disputar no campeonato.

«É evidente que vou mais longe», disse Ann Budge, colocada perante o cenário de a tabela atual ditar uma descida automática.

A liga escocesa tem duas fases e o Hearts, que é último, ainda poderia sair dessa situação.

«Certamente que vou recorrer a assistência jurídica caso descessemos de forma automática», acrescentou a dona do clube de Edimburgo, à BBC Escócia.

«Iremos desafiar a despromoção com base na integridade desportiva acima de tudo, porque as regras da liga são claras, temos de disputar 38 jogos», continuou.

O formato diz que cada clube faz 33 jogos na primeira fase e depois a tabela é dividida em dois: os seis de cima jogam para apurar o campeão, o seis de baixo para escapar à descida. Ou seja, aos 33 jogos da primeira fase [três voltas], juntam-se mais cinco dessa fase seguinte.

«Não disputámos 38 jogos e isso não é culpa de ninguém. Aceito que é uma situação sem precedentes, mas não se pode ignorar o facto que estas regras foram escritas para outras situações e temos de explorar as implicações que isso possa ter», declarou ainda Ann Budge.