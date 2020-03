O avançado do Rangers, Jermain Defoe, crê que Steven Gerrard é um treinador «brilhante» e vai ser «de topo», depois da carreira como futebolista que fez no Liverpool e nos LA Galaxy.

«Acho que vai ser um treinador de topo. É brilhante, tem talento natural. Em termos de treino ele ainda é novo, mas dá para ver que tem tudo para ser um grande treinador», começou por dizer, à estação de rádio desportiva TalkSport.

O internacional inglês de 37 anos, treinado por Gerrard no clube escocês, disse também que admira o facto de Gerrard ter sempre a porta aberta para os seus jogadores.

«Ele diz sempre aos jogadores para, se precisarem de falar, irem ter com ele porque a porta dele está aberta. Ele é compreensível, o que é importante num treinador. Às vezes há coisas que se quer dizer, problemas pessoais até, e sentes-te desconfortável em falar com o treinador, mas com o Steven podes falar sobre tudo. Ele é tranquilo», afirmou.

O avançado comparou ainda o técnico do Rangers com dois treinadores ingleses com grande carreira.

«Ele faz-me lembrar o Harry Redknapp e o Sam Allardyce, treinadores com quem tu podes falar sobre tudo. É importante», finalizou.