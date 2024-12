Esta quinta-feira, um adepto foi detido após, alegadamente, ter feito comentários racistas a Jordan Obita, defesa do Hibernian, no jogo frente ao Hearts, da liga escocesa.

Depois de serem consultadas as imagens do VAR no primeiro golo do Hbernian, que venceu por 2-1, foi possível ver o momento em que o jogador de 31 anos, que estava no banco de suplentes, foi insultado.

«Um adepto foi expulso do estádio e foi detido devido a um alegado incidente de racismo», anunciou o Hibernian. O Hearts reforçou que «condena o racismo e qualquer comportamento abusivo».

David Gray, treinador do Hibernian, abordou a questão e deixou elogios a Obita, que não deixou que o incidente afetasse a performance, depois de entrar em campo aos 85 minutos.

«Não há lugar para isso e já foi resolvido. O mais importante é que o Jordan esteve em campo e foi fantástico quando entrou. Portanto, trata-se de garantir que não deixamos afetar as pessoas em tudo quanto podemos. No que me diz respeito, (o episódio racista) é inaceitável», referiu à Sky Sports.