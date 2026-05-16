A epopeia do Hearts na Liga escocesa teve um final inglório. No jogo do título, a equipa do português Cláudio Braga sofreu, aos 88 minutos, o golo que lhe “roubou” o título de campeão, para o entregar ao Celtic de Paulo Bernardo e Jota, que venceu por 3-1 [o terceiro golo foi uma mera formalidade, apontado no último lance do jogo com a baliza deserta] e se sagrou pentacampeão escocês.

As coisas até começaram bem para o Hearts, que aos 43 minutos se adiantou no marcador por Lawrence Shankland, na sequência de um pontapé de canto.

Só que, ainda antes do intervalo, o Celtic repôs a igualdade, por Arne Engels, na conversão de um penálti, abrindo caminho a uma segunda parte eletrizante.

Embalada por um estádio lotado e em constante ebulição, a equipa de Glasgow foi com tudo em busca do golo que lhe garantiria o título, que surgiu bem perto do fim, apontado pelo antigo avançado do Marítimo, Daizen Maeda, já depois de Iheanacho ter acertado no poste da baliza do Hearts [79m].

Com Cláudio Braga em campo a partir do minuto 67, o Hearts ainda tentou, em desespero, ir em busca do empate, mas acabaria por sofrer o 3-1 no último lance do jogo, apontado por Osmand [90+8m]. O avançado do Celtic correu meio-campo isolado em direção a uma baliza deserta, depois de o guarda-redes adversário Schwolow ter subido à área contrária num canto.

Logo após o golo, os adeptos do Celtic invadiram o relvado, mas a partida terá sido dada como terminada pelo árbitro da partida.

O Celtic terminou a fase de apuramento do campeão escocês com 82 pontos, conquistou a Liga pelo quinto ano consecutivo e somou o 56.º título da sua história. A dois de distância ficou o Hearts, que foi segundo e continua com quatro campeonatos no currículo, sendo que o último foi ganho em 1960.

Para Martin O’Neill, treinador que voltou da reforma por duas vezes esta temporada para comandar o Celtic, esta foi a quinta vez que conquistou a Liga escocesa, todas pelos Católicos.