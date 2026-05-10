O Celtic venceu, este domingo, o Rangers do português Chermiti por 3-1, em jogo da 36.ª jornada da Liga escocesa, e aproximou-se do líder Hearts de Cláudio Braga.

Depois do empate do Hearts contra o Motherwell, a formação orientada por Martin O'Neill precisava de vencer o dérbi de Old Firm, contra o eterno rival Rangers, para se aproximar do primeiro lugar.

A formação azul entrou melhor e chegou à vantagem com um golo do jovem avançado, cedido pelo Tottenham, Mikey Moore (nove minutos). Após um par de oportunidades falhadas, o Celtic chegou ao empate, aos 23 minutos, com golo de Hyun-Jun Yang.

No segundo tempo, a turma de Martin O'Neill aumentou a intensidade e chegou rapidamente à vantagem com um «bis» do ex-Marítimo Maeda, que marcou aos 53 e aos 57 minutos. Chermiti, desinspirado, nada pôde fazer para evitar a derrota.

Com este resultado, o Celtic fica a um ponto da liderança, somando agora 76 pontos. O Rangers, por sua vez, fica afastado matematicamente do título e permanece no terceiro lugar, com 69 pontos.