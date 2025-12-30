Escócia: Chermiti assiste, Rangers vence e aproxima-se do topo da tabela
Celtic, com Paulo Bernardo a titular, foi derrotado pelo Motherwell na 20.ª jornada da Liga escocesa
O internacional sub-21 português, Youssef Chermiti, assistiu para o segundo golo do Rangers na difícil vitória, por 2-1, frente ao St. Mirren, no Ibrox Stadium, resultado que permite aos Protestantes aproximarem-se do topo da tabela.
O avançado ex-Sporting foi titular e assistiu, com um cruzamento perfeito, Emmanuel Fernandez para o 2-0, a abrir o segundo tempo. Antes, aos 39 minutos, Thelo Aasgard tinha adiantado o Rangers no marcador.
O jogo parecia resolvido, mas o St. Mirren, que fez uma segunda parte de muito bom nível, ficou perto de uma surpresa. Já depois de Fraser ter desperdiçado um penálti aos 76 minutos, Mandron reduziu para 2-1 a oito minutos dos 90.
O triunfo teve tanto de sofrido quanto de importante para o Rangers, que tirou proveito total das derrotas do líder Hearts (3-2 com o Hibernian, no sábado) e do rival Celtic, que esta terça-feira perdeu com o Motherwell por 2-0. O português Paulo Bernardo foi titular nos Católicos, que viram Said (14m) e Watt (58m) construir o resultado.
Ao cabo de 20 jornadas da Liga escocesa, ainda que o trio da frente tenha apenas 19 jogos realizados, o Hearts lidera com 41 pontos, mais três do que o Celtic e seis do que o Rangers.