Escócia: Chermiti bisa na vitória por 6-3 (!) do Rangers em Falkirk
«Protestantes» terminam fase regular do campeonato na segunda posição
Para fechar a fase regular da Liga escocesa, nada melhor do que um jogo com nove (!) golos, ganho pelo Rangers por 6-3 na casa do Falkirk, que permite à equipa de Glasgow regressar ao segundo lugar da tabela.
O internacional sub-21 português, Youssef Chermiti, bisou, na segunda parte (48 e 75m), pelos Protestantes, que nem começaram nada bem o jogo, uma vez que, aos 26 minutos, perdiam por 2-0.
A resposta do Rangers foi forte e, aos 58 minutos, já vencia por 4-2, com um remate de Aasgaard ao poste pelo meio.
O Falkirk ainda reduziu, num penálti convertido por Calvin Miller aos 70 minutos, mas acabaria por sofrer mais dois golos até final, apontados por Chermiti, o seu segundo no jogo, e Bojan Miovski (88m), que entrou ao intervalo e também bisou.
A fase inicial da Liga escocesa foi conquistada pelo Hearts, que no sábado venceu o Motherwell por 3-1 com um golo de Cláudio Braga. O pódio fica completo com os rivais de Glasgow, Rangers e Celtic, tendo o Motherwell, o Hibernian e o Falkirk igualmente se apurado para a fase de apuramento de campeão.