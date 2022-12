O Celtic goleou o St. Johnstone por 4-1 numa partida da 18.ª ronda da Liga da Escócia.



Com Jota no banco, os campeões escoceses resolveram a partida na primeira parte com um golo de Hatate (14m) e um bis de Furuhashi (18m e 40m). Hatate não quis ficar atrás do nipónico e fez o bis no arranque do segundo tempo.



O ex-Benfica foi lançado Ange Postecoglou aos 63 minutos, juntamente com Abada e Haksabanovic e curiosamente, os forasteiros marcaram volvidos três minutos por Wright.



O Celtic conservou a larga vantagem até final e continua na liderança da Premier League escocesa com 51 pontos, mais nove que o Rangers, segundo classificado.