Escócia: líder Hearts de Cláudio Braga empata e pode ver Celtic aproximar-se
Equipa de Glasgow joga o «Old Firm» com o Rangers no domingo e pode ficar a apenas um ponto do primeiro posto
O Hearts, com Cláudio Braga no onze inicial, não foi além de um empate no terreno do Motherwell (1-1) e pode ver o Celtic ficar a apenas um ponto de distância na corrida pelo título, que continua a liderar, quando lhe faltam disputar apenas duas jornadas para o fim da Liga escocesa.
No Fir Park, em Motherwell, o Hearts viu-se em desvantagem aos 25 minutos pelo autogolo de Stephen Kingsley, mas conseguiu repor a igualdade ainda na primeira parte por Lawrence Shankland, na recarga a uma defesa incompleta de Ward (43m).
Infelicidade da defesa dos Hearts acabou em golo na própria baliza
Capitão Shankland restabeleceu o marcador
O resultado não se alterou na segunda parte e pode motivar a aproximação do Celtic ao líder da fase de apuramento do campeão escocês. Caso vençam o dérbi com o Rangers no domingo [12h00], os Católicos ficam a apenas um ponto do Hearts, que continua a comandar a prova.
Convém não esquecer que, na última jornada, Celtic e Hearts se defrontam no Celtic Park, em Glasgow.
Ainda neste sábado, o Hibernian derrotou o Falkirik [3-1] e continua a sonhar com a presença na Liga Conferência, na próxima temporada.