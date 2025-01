Na jornada de abertura da Liga Escocesa em 2025, Glasgow parou para o clássico entre Rangers e Celtic, que viu os protestantes levarem a melhor sobre os católicos com uma vitória por 3-0 no primeiro jogo do ano.

O Rangers, a jogar em casa, não demorou muito a chegar à vantagem no encontro, com o filho de Gheorghe Hagi, Ianis, a inaugurar o marcador com um pontapé de fora de área, aos seis minutos. Assim, o filho da lenda romena estreou-se a marcar nesta temporada.

Já na segunda parte, o Rangers aumentou a vantagem na sequência da marcação de um pontapé de canto. Depois de um primeiro cabeceamento defendido pelo guardião do Celtic, Robin Propper apareceu para fazer a emenda e fez o segundo na partida.

Ainda assim, numa altura em que o médio português Paulo Bernardo, que foi titular, já não se encontrava em campo, o Rangers selou os três pontos através de Danilo. Depois de um roubo de bola no meio campo, levado à avante pela ala esquerda por Jefte, o ponta de lança brasileiro aproveitou um ressalto na grande área para empurrar a bola para o fundo das redes, confirmando o 3-0.

Apesar da vitória, o Rangers continua na perseguição ao líder Celtic, que averbou a primeira derrota no campeonato e segue em primeiro no campeonato, com 50 pontos. O Rangers leva 39, e segue na segunda posição.