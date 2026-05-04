Líder Hearts de Cláudio Braga vence e deixa Rangers quase fora do título
Vitória por 2-1 frente à equipa onde joga Youssef Chermiti, que fica agora a sete pontos do adversário e a quatro do Celtic, a três jornadas do fim
Num jogo importantíssimo na luta pelo título na Escócia, o Hearts recebeu e venceu o Rangers por 2-1, com reviravolta, esta segunda-feira, mantendo a vantagem de três pontos na liderança face ao Celtic e deixando o adversário desta tarde praticamente de fora da corrida pelo título.
Num duelo de avançados portugueses, com Cláudio Braga (eleito melhor jogador da liga) a titular no Hearts e Youssef Chermiti no onze do Rangers, foi a equipa visitante, orientada por Danny Röhl, a adiantar-se no marcador, com um golo de Dujon Sterling, aos 23 minutos.
Porém, na segunda parte, o líder da liga escocesa, treinado por Derek McInnes deu a volta ao marcador, com Stephen Kingsley a empatar aos 54 minutos e Lawrence Shankland a fazer o 2-1 ao minuto 71.
Com este resultado, o Hearts soma agora 76 pontos no primeiro lugar, para 73 do Celtic e 69 do Rangers, quando há três jornadas por disputar. A hipótese de ser campeão 66 anos depois e pela quinta vez na história continua viva.
Na próxima jornada, que é de Old Firm com o Celtic-Rangers, o Hearts visita o Motherwell, quarto classificado da fase de campeão com 57 pontos. O outro duelo é entre o Falkirk (sexto com 49 pontos) e o Hibernian (quinto com 51).