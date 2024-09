Começou a nova edição da Liga das Nações. No Grupo A1, onde se integra Portugal (que ganhou à Croácia por 2-1). No outro jogo do Grupo, a Escócia perdeu com a Polónia em casa, por 2-3.

O jogo começou praticamente com o golo dos polacos. Szymansky, médio do Fenerbahçe, de José Mourinho, marcou logo aos oito minutos, com assistência de Robert Lewandowski.

Aos 23 minutos, Scott McTominay, recém-chegado ao Nápoles, marcou um golo mas foi anulado por mão na bola. Mais tarde, viria a ser feliz.

Lewandowski, a grande estrela da Polónia, ainda pôs a sua equipa em dupla vantagem antes do intervalo, com uma grande penalidade.

Mas, na segunda metade, a Escócia conseguiu empatar através de Gilmour (46') e McTominay, que veio a ser feliz aos 77'. Ainda assim, o drama tardio estava para chegar. Zalewski, da Roma, marcou de grande penalidade aos 90+7' e deu os três pontos à sua equipa.

O próximo jogo da Escócia é contra Portugal, no Estádio da Luz, no domingo. A Polónia defronta a Croácia.