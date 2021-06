Depois de ter estado em negociações com o FC Porto, Alfredo Morelos publicou um vídeo nas redes sociais com alguns dos melhores momentos ao serviço do Rangers.



Essa publicação foi, de resto, interpretada como uma mensagem de despedida do avançado, o que alarmou os adeptos protestantes. No entanto, para já o campeão escocês não reagiu à publicação do internacional colombiano.



Morelos, de 25 anos, joga no Rangers desde 2017 quando foi contratado aos finlandeses do HJK.