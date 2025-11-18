«Não consegui tirar o meu amigo Diogo Jota da cabeça, sei que está a sorrir por mim»
Robertson emociona-se e lembra o português depois de apurar a Escócia para o Mundial
Andy Robertson estava visivelmente emocionado depois do triunfo sobre a Dinamarca (4-2), que garantiu a presença da Escócia num Mundial, 28 anos depois. O lateral-esquerdo do Liverpool recordou conversas com Diogo Jota e lembrou que também o antigo internacional português tinha o sonho de estar na competição.
«Não consegui tirar da minha cabeça o meu amigo Diogo Jota. Falámos muito sobre ir ao Mundial. Ele falhou o Mundial do Qatar por lesão, eu falhei porque a Escócia nunca ia. Falávamos sempre sobre como seria ir a este Mundial. Sei que ele está algures a sorrir por mim hoje. Não o consegui tirar da cabeça durante todo o dia. Fico tão feliz que tenha terminado assim», confessou Robertson, aos microfones da BBC.
O lateral do Liverpool assumiu ainda que o jogo em Glasgow foi «de loucos» e salientou a importância de ir a um Mundial.
«Escondi bem, mas hoje fiquei de rastos. Sei a idade que tenho [n.d.r. 31 anos], esta pode ser a minha última oportunidade de ir a um Campeonato do Mundo», rematou.