Jermain Defoe não consegue despedir-se dos relvados. Por isso, aos 38 anos, o avançado do Rangers arranjou uma solução, no seu entender, perfeita. Renovou com o campeão da Escócia por uma temporada e passa a ser treinador-jogador.



Ao mesmo tempo que trabalhará diretamente com o treinador Steven Gerrard, Defoe continuará a estar disponível para jogar quando o treinador principal. O acordo foi anunciado esta terça-feira pelo emblema de Glasgow.

«É fantástico continuar a contar com o Jerman», afirmou Gerrard. «Todos sabem a relação forte que tenho com ele. Conheço-o há tantos anos e é um privilégio vê-lo a passar diariamente tudo o que sabe aos outros avançados do plantel. Sempre que o tiver de utilizar, utilizarei com todo o gosto. Ainda esta época ele foi crucial para nós em alguns momentos.»

Jermain Defoe fez sete golos em 20 aparições pelo Rangers em 2020/21 e está há dois anos e meio no clube. O histórico avançado conta com 57 internacionalizações por Inglaterra e chegou em novembro ao golo 300 da carreira.