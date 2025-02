Philippe Clément já não é treinador do Rangers, confirmou o clube escocês ao final da noite deste domingo.

O belga, de 50 anos, não resistiu ao desaire na receção ao St. Mirren (2-0). O Rangers, onde alinha o português Rafael Fernandes, ocupa a segunda posição do campeonato escocês, com 56 pontos, menos 13 do que o rival Celtic.

Clément cumpria a segunda temporada em Glasgow, depois de passagens por Mónaco, Club Brugge, Gent e Waasland-Beveren.

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men’s first-team manager, Philippe Clement.



The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge.



A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln