OFICIAL: Rangers demite diretor desportivo e CEO antes de receber o Sp. Braga
Equipa escocesa já tinha trocado de treinador no passado mês de outubro
A poucos dias de receber a visita do Sp. Braga, em jogo referente à quinta jornada da fase regular da Liga Europa, o Rangers anunciou a saída do diretor executivo (CEO), Patrick Stewart, e do diretor desportivo, Kevin Thelwell.
Em comunicado, o clube escocês não adianta os motivos para a decisão, revelando apenas que o atual diretor, Fraser Thornton, desempenhará, interinamente, o cargo de diretor executivo.
Club Statement— Rangers Football Club (@RangersFC) November 24, 2025
A saída dos dois dirigentes segue-se à troca de treinador, oficializada no passado mês de outubro, com Danny Röhl a substituir Russell Martin no cargo. Uma mudança motivada pelos maus resultados dos Protestantes, quartos classificados na Liga escocesa e últimos na fase liga da Liga Europa, ainda sem qualquer ponto somado.
A equipa onde atua o internacional sub-21 português Youssef Chermiti recebe o Sp. Braga na próxima quinta-feira (20h00), para a Liga Europa.