O empate frente ao Falkirk [1-1], na sétima jornada da Liga escocesa, precipitou a saída de Russell Martin do cargo de treinador do Rangers.

«Apesar de os períodos de transição necessitarem de algum tempo, os resultados não estão de acordo com as expetativas do clube», explica o emblema de Glasgow, no comunicado em que oficializa a saída do técnico.

Club Statement — Rangers Football Club (@RangersFC) October 5, 2025

Os britânicos, recorde-se, são adversários do Sp. Braga [27 de novembro] e do FC Porto [29 de janeiro de 2026], na primeira fase da Liga Europa.

Os Protestantes vivem um início de temporada complicado. São apenas oitavos classificados no campeonato, foram afastados da fase liga da Champions pelo Club Brugge com um agregado de 9-1 e, na Liga Europa, ainda não somaram nenhum ponto, ao cabo de duas jornadas.

