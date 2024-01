O Celtic venceu na tarde desta terça-feira no terreno do St. Mirren, por 0-3, em encontro para a 22.ª jornada da Liga escocesa.

Numa partida de sentido único, que até poderia resultar numa goleada expressiva, Paulo Bernardo e companhia passaram com distinção no terreno do quinto classificado. Logo ao primeiro minuto, o japonês Maeda abriu o marcador. Cinco minutos depois, e a passe de Paulo Bernardo, O’Riley ampliou a vantagem.

O dinamarquês abriu a partida a todo o gás, brindando o centésimo jogo pela equipa de Glasgow com uma assistência e um golo.

Na segunda parte, e a jogar em superioridade numérica desde os 45+3m, os comandados de Brendan Rodgers confirmaram o quarto triunfo consecutivo na Liga com o golo de Taylor, assistido por Paulo Bernardo. O português picou o esférico sobre a defesa contrária, ainda antes da grande área, e serviu na perfeição o defesa escocês.

Paulo Bernardo, de 21 anos, segue num bom momento pelo Celtic, anotando dois golos e duas assistências na Liga, todos conseguidos nas últimas três partidas.

O Celtic continua líder, com 54 pontos, mais oito em relação ao Rangers, que tem dois jogos em atraso. A equipa de Glasgow centra atenções na receção ao Buckie Thistle, para a Taça da Escócia, a 21 de janeiro.