A quatro dias de jogar em Lisboa contra o Sporting, para a Liga Europa, o Aberdeen sofreu uma derrota contundente em casa. O Motherwell foi ao Pittodrie Stadium e venceu por 3-0, acabando com o ciclo de seis vitórias consecutivas que o adversário dos leões carregava desde 20 de agosto.



Mark O'Hara (de penálti, aos quatro minutos) mostrou logo que o domingo seria difícil para o Aberdeen. Até aos 22 minutos, os visitantes marcaram mais dois golos e fecharam o score: Chris Long (8) e Bevis Mugavi (22) deixaram o treinador do Aberdeen, Derek McInnes, desesperado.



O Aberdeen joga contra o Sporting em Alvalade na quinta-feira, às 20 horas. O vencedor dessa partida segue para o play-off da Liga Europa e defrontará o vencedor do jogo entre o LASK Linz e o DAC Streda.



Para chegar a esta 3ª pré-eliminatória, o Aberdeen teve de eliminar o NSI (Ilhas Faroe) e o Viking (Noruega).



ONZE INICIAL DO ABERDEEN: Joe Lewis; Considine, Ash Taylor e McRorie; McGinn, Ferguson, Wright, Ojo e Hayes; Watkins e Hedges.



Suplentes utilizados: Logan, Hoban, McLennan, Anderson e Edmondson.