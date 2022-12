Depois de seis anos no Benfica, Luís Duk rumou a esta temporada à Escócia para representar o Aberdeen, e tem estado em excelente forma. Esta terça-feira, o jogador de 22 anos apontou um golaço de livre em cima do intervalo, no duelo frente ao Rangers, para a 7.ª jornada do campeonato.

Apesar desta excelente execução técnica do luso-cabo verdiano, o Aberdeen foi derrotado por 2-3 já depois do minuto 90, com o bis de Scott Arfield em período de descontos (90+5 e 90+7).

Em 20 jogos pela equipa escocesa, Duk soma nove golos e duas assistências.

Veja o golaço de Duk: