Ao quarto jogo, Fábio Silva estreou-se a marcar pelo Rangers. O internacional sub-21 português marcou o primeiro golo da vitória dos protestantes na receção ao Livingston (3-1), no Ibrox Stadium.



Na sequência de um canto, o avançado que está cedido ao emblema de Glasgow pelo Wolverhampton aproveitou um ressalto para atirar para o fundo da baliza contrária (40m). Ainda antes do intervalo, o Rangers chegou ao 2-0 por intermédio de Matondo e na segunda parte, Cantwell assinou o 3-0 final.



Esta vitória deixa o Rangers com 55 pontos em 33 jogos, a três do líder Celtic que tem mais uma partida disputada.



Veja o golo: