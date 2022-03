Imparável! Ou talvez não.

Paul Gascoigne, lenda do futebol inglês que representou o Rangers, esteve no encontro entre velhas glórias da equipa escocesa e a formação de antigos craques da Fundação Luís Figo e não podia deixar de marcar o seu golo.

Na verdade, terá sido o golo mais facilitado de todos os tempos: é que «Gazza» rematou fraco e até virou costas, mas teve direito a dois «brindes» do defesa e do guarda-redes adversário. Um momento hilariante, que para além de gargalhadas provocou muitos aplausos no estádio Ibrox, em Glasgow.

Quanto ao jogo, a equipa de Figo, com vários portugueses em campo, venceu a congénere do Rangers por 3-2 (com Nuno Gomes e Quaresma a marcarem), num jogo solidário enquadrado nas comemorações do 150º aniversário do clube escocês.