Corria o minuto 76 da partida entre Raith e Arbroath, na segunda divisão da Escócia, quando, do meio da rua, o guardião Ally Adams encheu o pé e, à meia volta, assinou um golaço. Peculiar e raro, com certeza, mas essencial para os forasteiros encontrarem o caminho do empate na casa do líder e somarem um ponto na fuga à despromoção.

Uma vez que o Arbroath contou, este sábado, com apenas quatro suplentes, Adams foi a jogo no lugar do defesa Steele, lesionado. A perder por 2-0, o técnico Stuart Malcom mandou o escocês, de 32 anos, subir no terreno. E a magia aconteceu.

Se, por momentos, a substituição foi alvo de gozo nas redes sociais, depois, então, tornou-se viral.

«Golo da época, os outros nem precisam de concorrer. Um golo incrível por um rapaz incrível», escreveu o Arbroath nas redes sociais.

Embalados pelo momento sensacional, o Arbroath chegou mesmo ao empate, de penalti, pelo avançado Leighton Mclntosh, aos 81 minutos. E assim se conta a história de um empate inesperado em casa do líder, que certamente dará alento a este lanterna vermelha da segunda divisão da Escócia.