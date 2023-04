Jota foi o herói do Old Firm, dérbi entre Celtic e Rangers, das meias-finais da Taça da Escócia.



O jogador português marcou o único golo da partida nos instantes finais da primeira parte. Depois de um cruzamento de Maeda, o extremo formado no Benfica cabeceou de forma certeira para o fundo da baliza dos protestantes.



Refira-se que Jota já tinha estado em destaque no Old Firm anterior ao assinar um golo e uma assistência.



O Celtic vai defrontar o Inverness na final.





Veja o golo do português: