O treinador do Dundee United, Tam Courts, manifestou-se de forma invulgar contra os alegados insultos racistas dirigidos ao seu jogador, Jeando Fuchs, por parte dos adeptos do Ross County.



Com os olhos colocados na bancada, o jovem técnico exibiu uma camisola vermelha com a seguinte frase: «Mostrem cartão vermelho ao racismo!.»



No final da partida, um dirigente do Ross County sublinhou que tudo não passou de um mal-entendido.



«Juntamente com o Dundee United, concluímos que não houve qualquer tipo de linguagem racista dirigida ao Jeando Fuchs durante o jogo. Os stewards, que estavam próximos da zona onde estavam os adeptos do Ross County, confirmaram que não ouviram qualquer tipo de comentário racista. Além disso, consideramos que o gesto do treinador do Dundee United, Thomas Courts, para com os nossos adeptos não foi responsável ainda para mais depois de termos concluído que não houve qualquer tipo de linguagem racista», disse, citado pelo «Herald Scotland».

Veja: