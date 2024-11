Paulo Bernardo marcou na goleada do Celtic ao Ross County, numa partida da 14.ª jornada da Premier League da Escócia.



O médio, internacional sub-21 português, recebeu um cruzamento da esquerda de Maeda e após ganhar o ressalto, atirou para o fundo da baliza de Ross Laidlaw. Quando o ex-Benfica marcou, à passagem do minuto 35, já o campeão escocês ganhava por 2-0 graças aos golos de Scales e de McCowan.



Até ao intervalo os católicos continuaram o «arraso» ao Ross County e marcou mais dois golos por McGregor e por Idah.



O Celtic segue na liderança da Premier League da Escócia com 37 pontos, mais cinco que Aberdeen, segundo classificado.



Veja o golo de Paulo Bernardo: