O Rangers recebeu e venceu o Celtic no Old Firm, por 1-0, resultado que deixa a equipa comandada por Steven Gerrard com 19 pontos de vantagem no topo da classificação e mais perto do título nacional na Escócia.

Após o nulo ao intervalo, o Celtic ficou reduzido a dez homens aos 62 minutos com a expulsão de Bitton, por falta sobre Morelos, que se isolava. Pouco depois, McGregor fez autogolo aos 70 minutos, no lance que definiu o marcador.

Com este resultado, o Rangers soma agora 62 pontos, fruto de 20 vitórias e dois empates. Tem 57 golos marcados e apenas cinco sofridos. O Celtic tem 43 pontos, mas também menos três jogos, pelo que pode reduzir para dez os pontos de desvantagem, no segundo lugar.

Apesar de recuperável, é já uma diferença significativa para os comandados de Gerrard, quando faltam 11 jornadas para o final da fase regular, jogada a três voltas. No play-off de campeão, para o qual se segue com os pontos obtidos na primeira fase, há mais cinco jogos, com cada equipa a completar a quarta volta com as equipas desse grupo de apuramento.