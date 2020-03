O Zilina, clube de futebol da Eslováquia, terminou a ligação com 17 futebolistas do plantel principal.

De acordo com o portal de notícias nacional SME, o Zilina declarou liquidação e chegou ao fim da ligação com os jogadores por estes não terem aceite a redução salarial.

«Recebemos uma proposta do clube com a qual não concordámos, mas queríamos chegar a acordo. Não sabíamos que o clube tinha declarado insolvência», afirmou um dos jogadores dispensados, Miroslav Klacer, ao SME.

«O orçamento do clube para 2020 é baseado nas receitas provenientes da transferência de jogadores durante o período de transferência no verão. Hoje, é mais do que provável que a receita das transferências de verão seja próxima de zero», refere o comunicado desta segunda-feira, do atual segundo classificado da primeira liga da Eslováquia, explicando que «ciente das crescentes restrições e da crescente incerteza na situação atual» no desporto, fruto da covid-19, «o clube enviou um e-mail aos jogadores com contratos profissionais, propondo emendas, exigindo que cada um reduzisse temporariamente os salários base durante o estado de emergência».

Ao SME, o liquidatário do Zilina, Rastislav Otruba, confirmou a cessação com os «17 jogadores mais exigentes financeiramente para o clube», correspondentes à maioria do plantel principal, mas que «o clube em si não desaparece» e que os jovens do clube terão espaço para ocupar caso o campeonato seja retomado.

«Queríamos ajustar as percentagens. Rejeitar a proposta do clube foi uma decisão coletiva», apontou outro dos jogadores, Lukas Janosik.

A partir de 1 de maio, os jogadores em questão são livres, não tendo mais ligação ao Zilina.