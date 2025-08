Jorge Simão foi afastado do cargo de treinador do Olimpija Ljubljana, anunciou o clube esloveno. O treinador português orientou a equipa apenas em sete jogos, com três vitórias somadas.

Numa nota publicada no seu site, o campeão em título da Eslovénia explica que «Jorge Simão deixa a equipa principal do NK Olimpija Ljubljana com efeito imediato», justificando a decisão com «o desenvolvimento desportivo de curto e longo prazo, bem como os objetivos e conquistas da equipa».

Ainda assim, o clube ressalva que «esta não é uma rescisão do vínculo contratual existente, mas sim uma dispensa temporária do exercício ativo das suas funções». «O contrato entre Jorge Simão e o clube permanece em vigor, salvo acordo em contrário», reforça.

A decisão surge na sequência da goleada sofrida pelo Olimpija Ljubljana, em casa, frente ao Celje (5-0), na terceira jornada da Liga eslovena.

Na próxima quinta-feira, a equipa onde atuam os portugueses Diga e Diogo Pinto defronta o Egnatia, para a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência.

Ivan Senzen salta dos escalões jovens do clube para assumir, interinamente, o comando do plantel do Olimpija Ljubljana.

