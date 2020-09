Mauro Camoranesi é o novo treinador do Maribor.



Em comunicado, o emblema esloveno dá apenas conta da chegada do antigo campeão do mundo italiano sem revelar a duração do contrato.



Aos 43 anos, o ex-futebolista terá a segunda experiência numa equipa europeia depois de uma passagem pelo NK Tabor Sezana.



Camoranesi, recorde-se, passou por Lanús, Racing Avellaneda, Banfield, Cruz Azul, Estugarda, Hellas Verona e Juventus, clube onde jogou oito anos. Foi 55 vezes internacional transalpino e fez parte da equipa que venceu o Mundial 2006 na Alemanha.



Esta é a segunda experiência do técnico na Europa, após ter treinado os mexicanos Deportivo Tepic, emblema no qual iniciou a carreira de treinador, em 2014, e os Cafetaleros de Tapachula, além de uma curta experiência nos argentinos do Tigres, clube que orientou durante sete jogos.