Zlatko Zahovic, antigo jogador do V. Guimarães, FC Porto e Benfica, deixou vários elogios ao trabalho de Vítor Campelos ao comando técnico do NK Celje, sobretudo depois do triunfo do dérbi de Maribor que aumentou a liderança do campeonato para 12 pontos.

Em declarações ao programa Pod Prečko, o antigo médio esloveno destacou a evolução da equipa com a chegada do técnico português.

«Fico muito satisfeito por ser português, de Guimarães. Teve uma grande ousadia ao alterar o sistema tático logo à chegada. O Celje apresenta-se muito mais organizado e compacto, com um controlo total do jogo durante os 90 minutos. Foi uma exibição de grande nível», começou por dizer.

Zlatko Zahovic considera ainda que o NK Celje tem, agora, mais oportunidades de chegar às competições europeias.

«Com este nível, o Celje tem mais facilidade em chegar às fases de grupos da Liga Europa ou até da Liga dos Campeões do que com o anterior treinador», acrescentou.

A equipa de Vítor Campelos, recorde-se, ocupa o primeiro lugar do campeonato esloveno, com 59 pontos.