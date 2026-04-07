Zahovic elogia trabalho de Vítor Campelos: «Equipa muito mais organizada»
Treinador português em destaque no comando técnico do NK Celje
Treinador português em destaque no comando técnico do NK Celje
Zlatko Zahovic, antigo jogador do V. Guimarães, FC Porto e Benfica, deixou vários elogios ao trabalho de Vítor Campelos ao comando técnico do NK Celje, sobretudo depois do triunfo do dérbi de Maribor que aumentou a liderança do campeonato para 12 pontos.
Em declarações ao programa Pod Prečko, o antigo médio esloveno destacou a evolução da equipa com a chegada do técnico português.
«Fico muito satisfeito por ser português, de Guimarães. Teve uma grande ousadia ao alterar o sistema tático logo à chegada. O Celje apresenta-se muito mais organizado e compacto, com um controlo total do jogo durante os 90 minutos. Foi uma exibição de grande nível», começou por dizer.
Zlatko Zahovic considera ainda que o NK Celje tem, agora, mais oportunidades de chegar às competições europeias.
«Com este nível, o Celje tem mais facilidade em chegar às fases de grupos da Liga Europa ou até da Liga dos Campeões do que com o anterior treinador», acrescentou.
A equipa de Vítor Campelos, recorde-se, ocupa o primeiro lugar do campeonato esloveno, com 59 pontos.