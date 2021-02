86 anos depois, o Levante apurou-se para as meias-finais da Taça do Rei ao bater o Villarreal no prolongamento (1-0).



O Submarino Amarelo teve as melhores oportunidades do encontro, mas encontrou um Dani Cardenas bastante inspirado na baliza contrária. A equipa de Emery viu o VAR transformar uma grande penalidade num livre direto já na segunda parte do prolongamento.



No último suspiro, o Levante chegou à vitória. ´Morales trabalhou bem na esquerda e cruzou atrasado para o remate vitorioso de Roger Marti.