João Félix foi derrotado logo na estreia no torneio Stay and Play Cup, em FIFA 20, frente ao brasileiro Bruno Guimarães. O internacional português jogou com o At. Madrid, claro, e o brasileiro jogou com o Lyon, tendo goleado por 6-2 e por isso seguido em frente para a próxima ronda do torneio organizado pela EA Sports. Refira-se, aliás, que o português não escondeu a desilusão, como se pode ver neste vídeo, sobretudo quando o adversário fez um golaço de pura arte