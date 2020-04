Esta é uma daquelas histórias que só é possível porque vivemos tempos de muita solidariedade e amizade: uma história que nos aquece o coração neste período de isolamento. Em Espanha, um taxista transportava pacientes suspeitos de covid-19 ao hospital sem cobrar dinheiro. Agora o pessoal médico resolveu retribuir o gesto de ternura.

Basicamente o pessoal médico do hospital telefonou ao taxista a dizer que precisavam que ele transportasse um doente com covid-19. Quando ele chegou à unidade hospitalar, médicos, enfermeiros e auxiliares tinham-se reunido no hall de entrada e batiam-lhe palmas. Uma médica entregou-lhe um envelope com dinheiro que tinha juntado entre eles para retribuir o facto do taxista fazer viagens sem cobrar dinheiro. O taxista desabou num choro compulsivo, agradecido pelo gesto.