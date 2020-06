As imagens de Messi a empurrar Diego Carlos na partida entre o Sevilha e o Barcelona correram mundo. Tudo começou após uma entrada mais dura do defesa ex-FC Porto, o argentino não gostou e foi pedir-lhe satisfações.



Ora este domingo, dois dias depois do encontro na Andaluzia, o emblema catalão divulgou uma fotografia de Messi durante o treino na qual se vê as marcas junto ao joelho do jogador provocadas pelo central brasileiro.

Hoje não teve gol de Messi...

Ainda levou essa entrada do brasileiro Diego Carlos. Ele Pegou ar e meteu um empurrão. Segue o jogo! Kkkk pic.twitter.com/RadgKOCoG7 — Fuleragem FC (@fuleragemfc) June 19, 2020

Pode rever Messi de cabeça perdida com Diego Carlos no vídeo associado ao artigo.