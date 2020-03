Martin Braithwaite foi contratado pelo Barcelona para lá do fecho do mercado de transferências. O avançado dinamarquês confessou que nem à sua mulher contou quando lhe disseram que os catalães estavam interessados em contratá-lo.



«Não recebi nenhuma chamada garantindo que estava feito, mas uma mensagem muito clara. 'O Barcelona está realmente interessado em ti'. Não contei a ninguém. Estava feliz, mas não queria mostrar demasiado as minhas emoções e não estava 100 por cento seguro. A minha mulher não soube por mim. Não queria dizer-lhe porque não tinha a certeza, mas acabei por dizer-lhe. 'Tenho que contar-te uma coisa, mas tenho a certeza que já soubeste pela imprensa ou pela minha família'. A minha família também me perguntou por que razão não lhes contei», revelou, citado pelo AS.



O internacional pela Dinamarca sublinhou ainda que não chegou a Camp Nou para ficar apenas seis meses.



«Estou aqui para jogar no Barcelona por muitos anos. Só ouvi coisas positivas. Se acham que só vim por uns meses, vão ficar muito surpreendidos quando me virem a jogar Liga dos Campeões», frisou.



Recorde-se que Braithwaite assinou pelo Barcelona até 2024.