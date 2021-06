Ibrahim Afellay recordou os dois anos que passou no Barcelona, entre 2010 e 2012, durante os quais partilhou balneário com Lionel Messi. O holandês, que entretanto já se retirou do futebol, lembrou que foram tempos difíceis, durante os quais sofreu muita pressão.

«Tive alguns problemas com as refeições, não conseguia engolir comida antes dos jogos. Era muito difícil, mas obriguei-me a comer. Foi um período muito complicado para mim», referiu Afellay, referindo-se à pressão que sentia antes de entrar em campo em cada jogo.

Ora por falar em pressão, o holandês lembra-se bem que não era o único. Nessa altura Lionel Messi costumava vomitar muito, como aliás ainda bem na memória das pessoas, e o antigo jogador diz que era exatamente pelo mesmo: pela pressão desmedida que o argentino sentia.

«Claro que pude sentir de perto que o mesmo se passava com o Messi. A pressão era tão grande que muitas vezes, pouco antes de entrarmos em campo, ele ia à casa de banho e vomitava. Outras vezes víamos que ele vomitava mesmo em campo, pouco antes do início do jogo», referiu.

«Este homem conquistou tudo o que se pode conquistar na vida. Nunca haverá um jogador como ele novamente no fundo. Portanto, se esta pessoa, que não tem nada a provar a ninguém, ainda sofre aquela pressão. Isto quer dizer alguma coisa, acho eu…»