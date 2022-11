Gerard Piqué terminou a sua carreira de futebolista e já apresentou ideias inovadoras para revolucionar o jogo. Em entrevista ao streamer Ibai Llanos, o antigo jogador do Barcelona afirmou que o prolongamento tradicional está muito ultrapassado e que disse que a reintrodução golo de ouro poderia ser uma das hipóteses, mas com uma particularidade.

«Que mudanças faria no futebol? Coisas muito radicais que toda a gente diria que não pode ser assim. Começava a testar coisas diferentes nos prolongamentos, por exemplo. Decidir uma meia-final de um Mundial ou uma final em penáltis é horrível. Imagina que a cada três minutos as equipas tinham de tirar um jogador, até que houvesse um golo. Um golo de ouro, por exemplo. Talvez pudéssemos testar este modelo em jogos em escalões jovens, não iria ser num Barcelona-Real Madrid, claro», explicou o catalão de 35 anos.

Piqué deixou ainda elogios a Florentino Pérez, pela sua visão diferente mas criticou o formato da Superliga Europeia por achar que não seja a solução para o futebol.

«É preciso tentar modificar as normas que estão estabelecidas há anos. Entendo que é difícil, mas é preciso tentar atrair a atenção das pessoas, ninguém consegue ver 90 minutos de jogo, é preciso inovar os jogos de futebol. Quando Florentino Pérez fala da Superliga e que as pessoas querem coisas diferentes, estou de acordo com isso. Porém, não acredito que a solução seja a Superliga, isso foi uma parvoíce, o que é estranho vindo dele. Acho que a apresentação da Superliga foi uma porcaria», referiu.