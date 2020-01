Das quatro Ligas dos Campeões conquistas, há uma que Dani Carvajal não esquece: Lisboa, 2014. O lateral-direito do Real Madrid confessa que sentiu pela primeira vez medo em campo na Luz frente ao Atlético de Madrid.



«Acho que a única vez que senti medo foi na final de Lisboa quando estava a ver o jogo a escapar-nos das mãos. O tempo passava sem nos apercebermos e víamos que o principal rival da cidade nos ia ganhar a Liga dos Campeões. Essa foi a única vez que senti medo num relvado», confessou em entrevista à GQ espanhola.



O internacional por «La Roja» elogiou ainda Zidane. «Pode parecer sorte, mas o mister trabalha muito, confia em todos os jogadores e sabe o plantel que tem. Percebe como e quando cada jogador pode render e isso é muito, muito bom», concluiu.



Recorde-se que o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões em Lisboa frente ao Atlético de Madrid. Sergio Ramos atirou o jogo para prolongamento com uma cabeçada já nos descontos e os merengues triunfaram no prolongamento: marcaram Bale, Marcelo e Ronaldo.



