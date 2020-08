Dois dias após ter deixado o Barcelona, Eric Abidal despediu-se do clube através de uma carta aberta aos adeptos culés.



O antigo internacional francês assumiu que tentou fazer várias mudanças no Barça, mas que não conseguiu, acrescentando que foi o próprio a pedir a demissão à direção.



Por último, Abidal mostrou-se confiante de que os blaugranas vão «superar a situação complicada» que vivem.



A carta de Abidal:



Queridos barcelonistas,



Quero aproveitar estas linhas para me despedir de vocês. Agradeço profundamente a oportunidade de ter partilhado com vocês etapas importantes da minha vida. Uma como jogador e outro como responsável da Secretaria Técnica do Barcelona. Esta segunda despedida contempla dois anos em que tentei trabalhar para fazer o Barça melhor. Duas temporadas intensas que terminei por vontade própria. Apesar de termos acordado a saída segunda-feira, apresentei a minha demissão terça-feira da semana anterior.

Nos últimos dois anos tentei realizar mudanças que achava serem muito importantes para o futuro da primeira equipa. Apesar da minha insistência, não conseguiu. É por isso que acho que chegou o momento de colocar um ponto final no vínculo que tinha com o clube. Quero deixar claro que renunciei ao último ano de contrato que tinha com o Barcelona.



Hoje a situação do clube é complicada, mas não tenho dúvidas de que este a vai superar. Desejo que os êxitos voltem rápido como este grande clube merece.



Eternamente grato a todos,



Visca al Barça

Visca el Barça y Visca Catalunya.

Eric Abidal