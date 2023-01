Morreu um adepto do Valência que sofreu uma paragem cardiorrespiratória antes do pontapé de saída do encontro frente ao Cádiz. A informação foi adiantada pelo jornal «Las Provincias» que cita fonte policial e confirmada pelo próprio clube «che».



Lamentamos profundamente la triste noticia del fallecimiento del seguidor valencianista que ha sido atendido de urgencia esta noche en Mestalla antes del inicio del partido.



Mucha fuerza y un enorme abrazo para sus familiares y amigos. DEP 🖤🦇 pic.twitter.com/ZBsmjwWHqp — Valencia CF (@valenciacf) January 6, 2023

A partida começou com um atraso de dez minutos para ser prestada assistência ao adepto da equipa da casa. Na reta final do período de aquecimento, os adeptos chamaram a atenção para que estava a acontecer. Rapidamente, elementos da Cruz Vermelha prestaram assistência ao indíviduo de 53 anos.



El comienzo del #ValenciaCádiz se retrasa unos minutos a causa de una atención médica en la grada. — Valencia CF (@valenciacf) January 6, 2023

No que respeita ao menos importante (leia-se o jogo), o Valência perdeu por 1-0 diante do Cádiz. André Almeida entrou aos 46 minutos, mas o conjunto «che» não evitou o desaire - marcou Alcaraz logo aos nove minutos.



