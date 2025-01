O Barcelona perdeu recentemente o segundo recurso para inscrever Dani Olmo, um dos principais internacionais espanhóis da atualidade, até ao final da época. Uma notícia que causa preocupação na Catalunha... especialmente ao jogador em questão.

Com dúvidas em torno do seu futuro - no Barcelona ou noutras paragens -, o agente de Olmo veio a público garantir que o médio apenas quer manter-se no clube e está a tentar manter-se «calmo».

«Acredito que o Barcelona vai finalizar tudo e fazer acontecer. A La Liga devia ajudá-los, em vez de divulgar estas notícias de que o Dani não está disponível para a Seleção, mas tenho a certeza de que ele vai ficar no Barça durante muitos anos. Ele está feliz no clube e o Dani tem o desejo de lá estar», garantiu Andy Bara, agente do espanhol desde que este era jogador do Dínamo Zagreb.

«Respeitamos o presidente Laporta e Deco. Fizeram um grande esforço para trazer o Dani no verão passado. Gostamos do projeto deles, é um grande projeto para o futuro, um dos melhores do mundo nos próximos anos. Acreditamos plenamente que o Barcelona vai ganhar todos os títulos no futuro, tal como fez durante a era Messi. O jogador, a família, eu. Todos nós queríamos que o Dani estivesse no Barcelona», acrescentou, em entrevista a Fabrizio Romano publicada no GiveMeSport.

Bara, também ele um antigo futebolista, recordou os tempos em que Olmo rejeitou a hipótese de jogar no Bayern Munique porque já tinha dado a sua palavra ao Leipzig, para mostrar a lealdade do futebolista.

«Não estamos a negociar com nenhum clube. O Dani é jogador do Barcelona e quer ser jogador do Barcelona. Fez um grande esforço na sua vida para estar no Barcelona. Foi o seu desejo durante muito tempo. É uma situação stressante para o Dani, como seria para qualquer outro jogador. Mas ele é um grande jogador e uma grande pessoa, está a tentar manter a calma», finalizou.