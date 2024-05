Visto como um dos maiores talentos do Brasil, Vítor Roque transferiu-se para o Barcelona no início de 2024. No entanto, o avançado brasileiro tem jogado pouco (soma 310 minutos) em todas as competições e o seu empresário criticou o clube blaugrana e Xavi.



«O Vítor Roque tem de ter mais minutos. Ninguém entende porque não tem. O Xavi nunca falou com o jogador e não percebo esta situação. É uma situação que não é boa para nenhuma das partes. O rapaz tem de trabalhar mais e mais forte e esperar a oportunidade, mas na minha opinião, acho que já houve muitos e muitos jogos em que ele poderia ter tido esses minutos», começou por dizer André Cury, aos microfones da rádio «RAC1».



Cury sublinhou que Vítor Roque «é um jogador forte mentalmente e está muito bem a nível físico» e recordou o que aconteceu com Vinícius Jr. quando este chegou ao Real Madrid.

«O Vítor está entusiasmado por poder mostrar o seu valor. Em Barcelona a imprensa escreve muitos disparates e coisas que não são verdade. Isso tudo não ajuda. Vejam o que aconteceu com o Vinícius no Real Madrid. Demorei duas épocas e meia para jogar. Em dois meses em Barcelona, já se criou uma confusão e toda a gente quer matar em vez de ajudar», referiu.

De seguida, o empresário apontou o dedo à gestão do jogador feita pelo treinador Xavi Hernández. «Se o clube não dá espaço ao Vítor, teremos de falar para encontrarmos uma solução. Um empréstimo par um jovem é prejudicial porque vai para um clube que não é o seu dono e não tem interesse em cuidá-lo. É muito perigoso para a carreira de um jovem. O melhor é ficar no Barça, mas se não jogar, teremos de encontrar uma solução definitiva. Mas eu e o jogador escolhemos o Barça que ofereceu metade do que outros clubes ofereceram. Estamos felizes e queremos continuar. Caso não seja possível, falaremos com o presidente e com o Deco de forma a encontrar uma boa solução para todas as partes», concluiu.