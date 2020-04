Ronald Koeman assume que é um sonho treinar o Barcelona, ele que foi jogador do clube durante seis anos, mas não para já.

Em entrevisto ao Sport, o atual selecionador holandês confirmou ainda que tem uma cláusula no contrato que lhe permite abandonar a «Laranja Mecânica» e assinar pelos culés.

«Gostava que essa cláusula [que podia rescindir contrato depois do Euro2020] não se tivesse tornado pública, mas já que isso aconteceu sem o consentimento... não vou negar. Se a cláusula diz que posso rescindir com a Holanda e assinar pelo Barça? Sim, é verdade», confessou.

«Quando comecei a carreira de treinar sempre disse que tinha dois sonhos: ser selecionador do meu país [Holanda] e treinar o Barcelona. Mas agora não é o momento [de treinar o Barça]. O meu compromisso com a Holanda continua a ser o mesmo. Estarei na seleção, no mínimo, até ao Europeu de 2021», prosseguiu.

O antigo técnico do Benfica deixou ainda elogios a Lionel Messi, «o melhor de todos os tempos»: «Leo é o melhor de todos os tempos. E com diferença. Mas é humano e não poderá ser para sempre a solução de todos os males. O Barça tem de ir preparando a sua sucessão de forma gradual, não de um dia para o outro. Sem Messi nada voltará a ser o mesmo. Há que o assumir.»