Desde Espanha, chega-nos um caso semelhante ao do negócio Jota Silva, embora com contornos diferentes. O Al Nassr não entregou a documentação a tempo e o Athletic Bilbao não conseguiu registar Aymeric Laporte no TMS (Transfer Matching System) da FIFA. Desta forma, o emblema basco também não conseguiu inscrever o jogador de 31 anos na Liga espanhola.

O organismo que tutela o futebol mundial e a Federação espanhola (RFEF) estão a analisar o caso, mas o Athletic, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, corre mesmo o risco de não conseguir inscrever o central neste verão e poderá ter de aguardar por janeiro para alcançar um novo acordo.

Laporte já tinha acertado um contrato de três anos com o Athletic e iria regressar a San Mamés oito anos depois da saída para o Manchester City. O acordo entre o clube de Bilbau e os sauditas foi difícil e as negociações arrastaram-se até ao último dia.

O Al Nassr, recorde-se, já tinha avançado para a contratação de Iñigo Martínez para ocupar a vaga de Laporte.