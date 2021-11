O Al Sadd, clube catari treinado por Xavi Hernández, admitiu nesta quarta-feira que vai reunir com a delegação do Barcelona que viajou para negociar a contratação do treinador espanhol.

«Turki Al-Ali, CEO do Al Sadd dá as boas-vindas à visita da delegação administrativa do Barcelona. Gostamos e respeitamos essa visita», informou o clube em comunicado.

Na mesma nota, porém, o clube reforçou a intenção de manter o treinador nesta fase da época.

«A posição do clube é clara desde o início: estamos empenhados em manter o nosso treinador. Não o podemos deixar sair nesta fase sensível da época», escreveu.