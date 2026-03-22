A perder por 3-0 aos 37 minutos, o Alavés protagonizou uma reviravolta épica e venceu por 4-3 na visita ao Celta de Vigo, este domingo, em jogo da 29.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa dos Balaídos construiu uma vantagem confortável com golos de Ferran Jutglà (19 e 37m) e Hugo Álvarez (27m). No entanto, em cima do intervalo, o ex-FC Porto Toni Martínez (45+3m) reduziu para os visitantes.

Já na segunda parte, o antigo jogador dos dragões assistiu Ángel Pérez para o 3-2 aos 50 minutos e, aos 74, assinou o golo da igualdade. O quarto tento da equipa comandada por Quique Flores surgiu quase de imediato, por intermédio de Abderrahmane Rebbach (78m).

Com esta vitória, a primeira em quase dois meses, o Alavés sobe ao 16.º lugar do campeonato espanhol, com 31 pontos, três acima da zona de despromoção. O Celta de Vigo mantém-se no sexto lugar, que dá acesso às competições europeias, com 41 pontos.