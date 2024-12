A famosa atleta espanhola Ana Peleteiro denunciou, num vídeo publicado na sua conta do TikTok, repetidas violações e abusos psicológicos por parte de um ex-companheiro, cujo nome não revelou. Peleteiro diz ter partilhado estas histórias difíceis para ajudar outras mulheres a passar pela mesma situação.

Entre outros relacionamentos, Peleteiro namorou com o português Nélson Évora durante cinco anos, entre 2016 e 2021. No Tik Tok, Peleteiro recordou episódios de sexo sem consentimento.

«Acordava de noite a fazer sexo sem consentimento. E mesmo assim fiquei. Ele mudou absolutamente tudo em mim, desde a roupa, ao cabelo, a forma como eu agia com a minha família, afastando-me de muita gente, e mesmo assim eu fiquei», conta Peleteiro.

«Dizia-me que se não fizéssemos sexo sempre que ele quisesse, isso ia deteriorar a relação e que, no final do dia, quem não comesse em casa, comia fora. E que se ele fosse infiel, eu também não me deveria surpreender. E mesmo assim fiquei», afirmou mais uma vez.

«Se eu fosse a casa dele aos fins-de-semana, ele desaparecia. Ele desculpava-se dizendo que precisava do seu espaço e que eu tinha de confiar nele. Deixá-lo fazer aquelas coisas porque isso era normal numa relação. E mesmo assim eu ficava. Ele voltava das viagens com chupões no corpo e dizia-me que eram picadas de insetos que talvez estivessem no colchão. E eu ficava na mesma», continua a atleta galega, no vídeo.

«Recebi cartas das amantes dele em casa. E muitas vezes eu recebia as cartas e, por desconfiança, lia-as e dizia que eram fãs loucas que estavam obcecadas por ele. E mesmo assim fiquei», acrescenta a espanhola.

Finalmente, Peleteiro deixa um conselho a todas as mulheres que vejam estes sinais tóxicos nos seus companheiros: «Saiam a correr». A saltadora já tinha, no ano passado, denunciado um ex-companheiro por a ter obrigado a deixar de seguir todos os atletas masculinos nas redes sociais.